Титов сделал ставку на матч «Краснодар» - «Динамо»

«Динамо» воспользуется свободными зонами, которые будет предоставлять «Краснодар». У москвичей достаточно класса в группе атаки, чтобы выжать максимум из своих моментов. Я поставлю на X2 при тотале больше 1,5», - передает слова Титова «РБ Спорт».