Титов сделал ставку на матч «Краснодар» - «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился мыслями насчет центрального матча чемпионата России между «Краснодаром» и столичным «Динамо».
«Динамо» воспользуется свободными зонами, которые будет предоставлять «Краснодар». У москвичей достаточно класса в группе атаки, чтобы выжать максимум из своих моментов. Я поставлю на X2 при тотале больше 1,5», - передает слова Титова «РБ Спорт».
Матч «Краснодара» против «Динамо» состоится завтра, 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Бело-голубые» с 56 баллами занимают первое место в турнирной таблице РПЛ.
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