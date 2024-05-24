Горшков: «У «Динамо» больше всех шансов стать чемпионом»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Горшков в разговоре с журналистами поделился мнением о чемпионской гонке в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Шансов на чемпионство больше у «Динамо». Им нужно не проиграть «Краснодару». Сложно сказать, кто займет первое место. Может произойти все что угодно», - передает слова Александра «РБ Спорт».

В преддверии 30-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 56 баллов и лидирует в турнирной таблице. «Зенит» идет вторым и отстает от «бело-голубых» на два очка. Тройку замыкает «Краснодар» с 53 баллами.