Булыкин рассказал, что думает об игре Тюкавина

«Тюкавин - один из тех, кто прилично прибавил в этом сезоне, плюс забивал, а также «Динамо» сейчас бьётся за чемпионство. Поэтому его можно выделить в качестве лучшего игрока сезона», - передает слова Булыкина «Чемпионат».