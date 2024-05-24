Булыкин рассказал, что думает об игре Тюкавина

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о прогрессе форварда «бело-голубых» Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.
«Тюкавин - один из тех, кто прилично прибавил в этом сезоне, плюс забивал, а также «Динамо» сейчас бьётся за чемпионство. Поэтому его можно выделить в качестве лучшего игрока сезона», - передает слова Булыкина «Чемпионат».
В текущем сезоне Российской премьер-лиги Константин принял участие в 29 поединках, записав на свой счет 15 забитых мячей и девять голевых передач. «Динамо» занимает первое место и в последнем туре на выезде сыграет с «Краснодаром».
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