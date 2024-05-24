Радченко выбрал между Семаком и Личкой лучшего тренера сезона

«Если выбирать между Семаком и Личкой, то, скорее всего, выберу Личку. Потому что Личка, обладая не таким сильным составом, который есть в «Зените», добился того, что «Динамо» в шаге от чемпионства», - передает слова Радченко «Чемпионат».