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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко выбрал между Семаком и Личкой лучшего тренера сезона

24 Мая 2024 • 12:20 Комментировать

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поведал о том, кто является лучшим тренером чемпионата России в уходящем сезоне.

«Если выбирать между Семаком и Личкой, то, скорее всего, выберу Личку. Потому что Личка, обладая не таким сильным составом, который есть в «Зените», добился того, что «Динамо» в шаге от чемпионства», - передает слова Радченко «Чемпионат».

Перед последним туром Российской премьер-лиги «Динамо» с 56 баллами занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит», в свою очередь, с 54 очками находится на второй позиции. Топ-3 замыкает «Краснодар» (53).

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Дмитрий Радченко Марцел Личка ещё теги
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