Радченко выбрал между Семаком и Личкой лучшего тренера сезона

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поведал о том, кто является лучшим тренером чемпионата России в уходящем сезоне.
«Если выбирать между Семаком и Личкой, то, скорее всего, выберу Личку. Потому что Личка, обладая не таким сильным составом, который есть в «Зените», добился того, что «Динамо» в шаге от чемпионства», - передает слова Радченко «Чемпионат».
Перед последним туром Российской премьер-лиги «Динамо» с 56 баллами занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит», в свою очередь, с 54 очками находится на второй позиции. Топ-3 замыкает «Краснодар» (53).
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