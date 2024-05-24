Радченко: «Трансфер Сафонова в «ПСЖ» - очередная байка и большой риск»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал интерес французского «ПСЖ» к вратарю сборной России и «Краснодара» Дмитрию Радченко.
«Я думаю, что трансфер Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» не произойдёт. Брать игрока из нашего чемпионата за € 20 млн - это очередная байка и большой риск», - приводятся слова Радченко на страницах «Чемпионата».
Ранее сообщалось, что парижский гранд близок к подписанию Сафонова. Сам вратарь якобы дал согласие на трансфер во французский клуб.
Матвей – воспитанник академии «Краснодара». Его контракт с «быками» рассчитан до 2029 года.
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