Силкин: «Чемпионство разыграют «Динамо» и «Зенит»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ.

Напомним, за один тур до конца сезона турнирную таблицу возглавляет «Динамо», которое опережает второй «Зенит» на два очка. Третьим идёт «Краснодар», отстающий от «бело-голубых» на три балла.

«Наверное, у «Краснодара» уже нет шансов на первое место, команда раздала слишком много очков. Чемпионство разыграют «Динамо» и «Зенит», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Матчи заключительного 30-го тура состоятся завтра, 25 мая, и начнутся они в 16:30 по московскому времени. «Динамо» и «Краснодар» сыграют между с собой, а «Зенит» встретится с «Ростовом».