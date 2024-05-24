Дуглас ответил, верит ли в чемпионство «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Верю ли я в чемпионство? Конечно, верю! Я много молюсь, прошу у Бога поддержки», - передает слова бразильского футболиста «Спорт-Экспресс».

В последнем туре Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака на своем поле встретятся с «Ростовом». Матч состоится в субботу, 25 мая, и начнется в 16:30 по столичному времени.

В преддверии заключительного тура «сине-бело-голубые» отстают от лидирующего «Динамо» на два балла.