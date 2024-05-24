Агент Тюкавина: «В матче с «Краснодаром» Костя выйдет с первых минут»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о состоянии своего клиента.

По словам Сафонова, 21-летний футболист сможет принять участие в матче 30-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Костя вместе с командой, всё хорошо. Готовится к игре. Он выйдет с первых минут в матче с «Краснодаром», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тюкавин провёл 37 игр, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится завтра, 25 мая. Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени. Отметим, что за один тур до конца РПЛ «бело-голубые» опережают «быков» в турнирной таблице на три очка.