Филимонов высказался о голкиперах «Спартака»

Экс-голкипер сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о вратарях «народной команды».
«Мне импонирует игра Селихова, но Максименко сейчас выступает тоже уверенно. Тренерский штаб выбирает основного голкипера исходя из тренировочного процесса. Хорошо, что есть конкуренция», - передает слова Филимонова телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что перед заключительным туром чемпионата России «Спартак» с 49 баллами занимает пятое место в турнирной таблице. В заключительном матче сезона «красно-белые» на выезде сыграют против «Оренбурга».
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