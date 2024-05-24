Филимонов высказался о голкиперах «Спартака»

«Мне импонирует игра Селихова, но Максименко сейчас выступает тоже уверенно. Тренерский штаб выбирает основного голкипера исходя из тренировочного процесса. Хорошо, что есть конкуренция», - передает слова Филимонова телеканал «Матч ТВ».