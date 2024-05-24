Радченко назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался касательно шансов команды Сергея Семака на чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«У всех трёх команд есть шансы на чемпионство в РПЛ. Но более предпочтительные шансы у «Зенита». На «Динамо» сейчас идёт большой прессинг, это может сыграть с командой злую шутку», - передает слова Радченко «Чемпионат».
В последнем туре чемпионата России «Зенит» на своем поле примет «Ростов», а «Динамо» в гостях встретится с «Краснодаром». Перед 30-м туром «бело-голубые» занимают первое место, питерцы идут вторыми, а «быки» замыкают топ-3.
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