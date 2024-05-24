Сёмин: «Рядом с Тюкавиным сейчас нет никого»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал лучшего игрока текущего розыгрыша чемпионата России.

Специалист выделил 21-летнего нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Всегда лучший игрок чемпионата России в большей степени — из команды-чемпиона. Но в данной ситуации это — Константин Тюкавин. Мне его игра нравится, а рядом с ним, как мне кажется, особенно никого и нет», — цитирует Сёмина «РИА Новости».

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 37 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

Отметим, что за один тур до конца РПЛ динамовцы возглавляют турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка.