Агапов: «Очень рад, что получил шанс проявить себя в стартовом составе ЦСКА»

Защитник ЦСКА Илья Агапов подвёл личные итоги текущего сезона.

По словам футболиста, он рад, что получил возможность выходить в стартовом составе команды. При этом, как отметил Агапов, ему необходимо прибавить в технике и в дриблинге.

«Очень рад, что в нынешнем сезоне я получил шанс проявить себя в стартовом составе ЦСКА, смог заиграть на новой для себя позиции. Цели на следующий сезон? Хочется, чтобы ЦСКА показал отличный результат в чемпионате и Кубке России», — цитирует Агапова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 23-летний Агапов провёл за ЦСКА 24 матча, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

В заключительном 30-м туре РПЛ «армейцы» встретятся с «Уралом». Эта игра состоится завтра, 25 мая, и начнётся она в 16:30 по московскому времени.