Кудряшов: «В этом году «Зенит» не та команда, которая уверенно решает проблемы и выигрывает»

Экс-футболист национальной сборной России Фёдор Кудряшов поделился мнением о выступлении петербургского «Зенита» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.
«В этом году «Зенит» не та команда, которая уверенно решает проблемы и выигрывает. Не столько результат, сколько сам стиль игры у «Зенита» намного хуже, чем в предыдущие годы», - передает слова Кудряшова «Чемпионат».
Перед заключительным туром Российской премьер-лиги петербургский коллектив набрал 54 балла и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака в последнем туре проведут встречу против «Ростова» на своем поле.
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