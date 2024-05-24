Дьяков назвал непредсказуемым матч «Краснодар» - «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказал мнение о центральном матче 30-го тура чемпионата России между «бело-голубыми» и «Краснодаром».

«Для меня этот матч абсолютно непредсказуем, даже то, как будет играть каждая из команд, не говоря уже о результате этого матча», - передает слова Дьякова Metaratings.ru.

Матч «Краснодара» и «Динамо» состоится на стадионе «быков» в субботу, 25 мая. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. В преддверии этого матча хозяева поля занимают третье место в турнирной таблице, а гости располагаются на первой позиции.