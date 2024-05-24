Газизов: «С нетерпением жду динамовского дерби в рамках РПЛ»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что с нетерпением ждёт динамовского дерби в РПЛ.

Напомним, по итогам текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги дагестанский клуб сумел досрочно пробиться в высший дивизион российского футбола, где и сыграет в следующем сезоне.

«С нетерпением жду динамовского дерби в рамках РПЛ, такого давно не было. Думаю, нас ждут классные игры. Последний такой матч был лет 30 назад. Поэтому все ждут этого события», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Отметим, за один тур до окончания текущего розыгрыша РПЛ московское «Динамо» возглавляет таблицу и является фаворитом чемпионской гонки. Свой заключительный матч в этом сезоне «бело-голубые» проведут завтра, 25 мая, против «Краснодара».