Кононов оценил шансы «Торпедо» подписать Джикию

Наставник московского «Торпедо» Олег Кононов поделился мнением о возможном трансфере защитника «Спартака» Георгия Джикии. 30-летний футболист покинет «красно-белых» в конце сезона на правах свободного агента.
«Торпедо» заинтересовано в Джикии? Пока ничего не могу сказать, у меня нет никакой информации. Но вряд ли он пойдет в Первую лигу», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что после 33 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» с 44 баллами занимает десятое место в турнирной таблице. В заключительном матче турнира «автозаводцы» на выезде сыграют против «Ленинградца».
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