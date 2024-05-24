Нападающий ЦСКА может уехать в Мексику

Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила может продолжить карьеру за океаном. Заинтересованность в услугах 26-летнего футболиста проявляет «Америка», об этом рапортует En Cancha.

Согласно сведениям источника, представители мексиканского клуба связались с агентом форварда и обсудили потенциальный трансфер.

Напомним, что Виктор перебрался в ЦСКА из другого мексиканского клуба – «Леон». В составе московского коллектива чилийский игрок провел 31 встречу, записав на свой счет пять забитых мячей и шесть результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.