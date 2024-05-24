Агент допустил возможный переход игрока «Ростова» Роналдо в российский топ-клуб

Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Ростова» Роналдо, высказался о возможном переходе своего клиента в российский топ-клуб.

«Возможен ли переход в топ-клуб РПЛ? Спросите это у «Ростова». Конечно, в футболе всё возможно, но сейчас Роналдо счастлив здесь», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Роналдо перешёл в «Ростов» в январе текущего года из «Левски». В составе южан 23-летний футболист провёл 14 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Свой заключительный матч в этом сезоне южане проведут завтра, 25 мая, против «Зенита». Начало — в 16:30 по московскому времени.