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Агент допустил возможный переход игрока «Ростова» Роналдо в российский топ-клуб

24 Мая 2024 • 10:49 Комментировать
Зенит
...
Ростов
1 1.25 X 6.50 2 13.00
25.05 16:30

Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Ростова» Роналдо, высказался о возможном переходе своего клиента в российский топ-клуб.

«Возможен ли переход в топ-клуб РПЛ? Спросите это у «Ростова». Конечно, в футболе всё возможно, но сейчас Роналдо счастлив здесь», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Роналдо перешёл в «Ростов» в январе текущего года из «Левски». В составе южан 23-летний футболист провёл 14 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Свой заключительный матч в этом сезоне южане проведут завтра, 25 мая, против «Зенита». Начало — в 16:30 по московскому времени.   

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