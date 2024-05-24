Игрок «Факела»: «Надо умереть на поле, но победить «Ахмат»

Защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин поделился ожиданиями от поединка в грозненским «Ахматом» в рамках 30-го тура чемпионата России.

«Игра с «Ахматом» - самый важный матч сезона для «Факела». Надо умереть на поле, но выиграть. Дай бог, чтобы мы остались в РПЛ напрямую», - передает слова Калинина «Чемпионат».

Напомним, что матчи заключительного тура Российской премьер-лиги состоятся в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Перед 30-м туром воронежская команда набрала 29 баллов и находится на 13-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.