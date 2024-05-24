Келлвен: «Постараемся посвятить победу над «Уралом» Набабкину»

Защитник ЦСКА Келлвен поделился ожиданиями от матча заключительного 30-го тура РПЛ против «Урала».

По словам бразильского футболиста, «армейцы» постараются хорошо проводить Кирилла Набабкина, который покинет ЦСКА спустя почти 15 лет в московском клубе.

«Набабкин – очень добрый и душевный человек с классным чувством юмора. В матче с «Уралом» мы будем очень стараться, чтобы красиво его проводить и посвятить ему победу», — цитирует Келлвена «Матч ТВ».

Матч ЦСКА — «Урал» состоится завтра, 25 мая, на домашней арене «армейцев». Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.