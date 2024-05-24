Шипицин: «Всё везде запрещено, и вдруг «ПСЖ» интересуется Сафоновым»

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о том, что 25-летний вратарь «быков» Матвей Сафонов находится на радарах «ПСЖ».

- Я вообще не понимаю. Вроде всё везде запрещено, а тут вдруг «ПСЖ» интересуется Сафоновым. Непонятная ситуация. Похоже, вброс. Но если интерес и правда есть, то я только за, чтобы человек рос. А так, в принципе, «Краснодар» воспитывает хороших вратарей. Пример – Адамов. Да, он в «Зените», но тот же Агкацев может заменить Сафонова вообще без проблем, – сказал Шипицин.

В завершающемся чемпионате России Матвей Сафонов провёл за «Краснодар» 29 матчей и пропустил 27 мячей.