Экс-игрок «Кубани» Селин: «Вопрос, какие у Сафонова приоритеты»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал интерес французского «ПСЖ» к персоне 25-летнего вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

- Неоднозначная ситуация, скажем так. С одной стороны, приятно, что «ПСЖ» обратил внимание для Сафонова. Неплохо оказаться в престижном клубе, который находится на первых ролях в своём чемпионате и доходит до полуфинала Лиги чемпионов. Но с другой стороны, как я слышал, на данном этапе Сафонова видят в «ПСЖ» дублёром Доннаруммы, а не игроком стартового состава. Нужно понимать, у кого какие приоритеты. В «Краснодаре» Сафонов первый номер, и вопрос, стоит ли ему идти на скамейку запасных, которая наверняка ему уготована в «ПСЖ» по крайней мере на первых порах. Насколько это интересно ему со спортивной точки зрения? Может, в будущем ему поступит предложение также из пятёрки топовых европейских чемпионатов, но не от такой статусной команды, зато там он будет первым номером. Я думаю, у Матвея всё для этого есть. И игру он демонстрирует соответствующую, и возраст у него ещё подходящий. Опять же, дело в том, как он расставит приоритеты и какие у него ценности в этом отношении, – сказал Селин.

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