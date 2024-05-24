Агапов отреагировал на уход Набабкина из ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Илья Агапов в беседе с журналистами высказался об уходе Кирилла Набабкина из «армейского» клуба.

«Грустно, что Набабкин уходит из ЦСКА. Хотелось, чтобы он еще остался. Все узнали, что он покидает ЦСКА из официальных источников, до этого не было какого-то объявления или общего собрания команды», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что ЦСКА принял решение не продлевать сотрудничество с 37-летним футболистом. Его контракт истекает в июне.

Кирилл защищал цвета «армейцев» с 2010 года. В общей сложности Набабкин провел 321 встречу за ЦСКА, отметившись пятью забитыми мячами и 11 голевыми передачами.