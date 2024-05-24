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Рианчо: «Спартаку» без разницы, какое место занимать – третье или четвёртое» эксклюзив

24 Мая 2024 • 10:30 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
1 2.15 X 4.00 2 3.10
25.05 16:30

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил успехи «красно-белых» в текущем сезоне.

«Это зависит от ожиданий клуба в начале сезона. Я не знаю целей команды. Может, сейчас переходный год. Не имея возможности играть в еврокубках, клуб предпочитает просто перестраиваться. «Спартаку» без разницы, какое место занимать – третье или четвёртое», – сказал Рианчо.

Напомним, за один тур до конца сезона «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Свой заключительный матч в текущем розыгрыше чемпионата России «красно-белые» проведут завтра, 25 мая, против «Оренбурга». Начало — в 16:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рауль Рианчо

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