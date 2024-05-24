Михаил Кержаков высказал мнение о матче «Зенита» против «Ростова»

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о предстоящем поединке 30-го тура чемпионата России против «Ростова».
«Ростов» будет играть на победу, а не приедет отбывать номер. Сейчас игра у них по моим наблюдениям немного изменилась, со сменой вратаря в том числе. Результат появился, команда сейчас на ходу», - передает слова Кержакова телеканал «Матч ТВ».
В преддверии заключительного тура чемпионата России «Зенит» с 54 баллами располагается на второй строчке в турнирной таблице. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего «Динамо» на два очка.
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