Михаил Кержаков высказал мнение о матче «Зенита» против «Ростова»

«Ростов» будет играть на победу, а не приедет отбывать номер. Сейчас игра у них по моим наблюдениям немного изменилась, со сменой вратаря в том числе. Результат появился, команда сейчас на ходу», - передает слова Кержакова телеканал «Матч ТВ».