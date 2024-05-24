Агент Раконьяца: «Мы ищем новый клуб для Марко»

Игор Глушевич, агент нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, выступающего сейчас на правах аренды за клуб «Бачка Топола», высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, по окончании нынешнего сезона, скорее всего, Раконьяц отправится в очередную аренду.

«Мы ищем новый клуб для Раконьяца, ищем варианты. Вероятно, это будет новая аренда», — цитирует Глушевича «Спорт-Экспресс».

Напомним, Раконьяц перешёл в «Локомотив» летом 2022 года. В общей сложности за «железнодорожников» черногорский футболист успел провести 15 матчей и отметиться одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 1,2 миллиона евро.