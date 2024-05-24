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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Отлично, что никто не боится «Зенита»

24 Мая 2024 • 10:06 Комментировать

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о борьбе за чемпионство в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Отлично, что никто не боится «Зенита». Текущий чемпионат - просто супер. Я вообще такого не припомню. Вверху вообще непонятно - три команды могут стать чемпионом. Интрига - супер», - передает слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что перед заключительным туром Российской премьер-лиги первое место занимает московское «Динамо» с 56 баллами. На второй позиции располагается петербургский «Зенит» (54), а тройку лидеров замыкает «Краснодар», в активе которого 53 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Червиченко
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