«Я в Париже? Да, уже устал круассаны есть»: Сафонов первые прокомментировал интерес к нему «ПСЖ»

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов отреагировал на новость о том, что им интересуется французский «ПСЖ».

Супруга Сафонова Марина Кондратюк опубликовала кружок в своём телеграм-канале, где футболист пошутил на тему перехода в «ПСЖ».

Жена на видео сказала: «Мы уже в Париже, ребят. СМИ написали всю правду». После этого она обратилась к Матвею с вопросом: «Ты в Париже?». «Да, устал уже круассаны есть», — пошутил Сафонов.

Ранее в российских СМИ прогремела новость об интересе «ПСЖ» к Сафонову и даже известна сумма трансфера, которую парижане хотят предложить «Краснодару».

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