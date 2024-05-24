Гасилин: «Сафонов получит свои шансы в «ПСЖ»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился мнением о голкипере сборной России и «Краснодара» Матвее Сафонове, которого сватают в «ПСЖ».
«Для Матвея ситуация идеальная. В нашем чемпионате он доказал если не всё, то практически всё. «ПСЖ» - это гранд. Не надо забывать, что в Европе матчей больше. Уверен, шансы свои Матвей получит», - поделился мнением Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что парижский топ-клуб может приобрести Сафонова за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне Премьер-лиги 25-летний голкипер провел 29 поединков, в которых пропустил 27 голов.
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