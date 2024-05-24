Гасилин: «Сафонов получит свои шансы в «ПСЖ»

«Для Матвея ситуация идеальная. В нашем чемпионате он доказал если не всё, то практически всё. «ПСЖ» - это гранд. Не надо забывать, что в Европе матчей больше. Уверен, шансы свои Матвей получит», - поделился мнением Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».