Чанов: «Можно сказать, что ЦСКА провёл неудачный сезон»

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил успехи московского клуба в текущем сезоне РПЛ.

- Можете сказать, что ЦСКА провёл провальный сезон? Выше шестой позиции команда точно не поднимется.

- Можно сказать, что он неудачный. Но точно не провальный.

- Но есть и хорошие новости. Акинфеев остаётся в клубе ещё на два года.

- Я очень рад, что Акинфеев подписал новый контракт. Хотя это надо было делать немного раньше. Всё зависит от его здоровья и желания играть. Класс у него есть, он никуда не делся. Тем более, на него смотрит и учится Тороп. Мы видим, как Слава двигается вперёд. Находясь рядом с Акинфеевым, он растёт профессионально.

Напомним, свой заключительный матч в нынешнем сезоне ЦСКА проведёт завтра, 25 мая, против «Урала». Начало — в 16:30 по московскому времени.