Федотов: «В матче с «Уралом» мы хотим победить»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ против «Урала».

По словам специалиста, в предстоящей встрече «армейцы» будут играть только на победу, так как уважают и себя, и своих болельщиков.

«На матч с «Уралом» наше желание — победить. По‑другому нельзя, мы должны показать огромное желание победить, страсть. Уважение себя, уважение болельщиков, которые приходят на стадион», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Матч между ЦСКА и «Уралом» состоится завтра, 25 мая, на домашней арене «армейцев». Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.