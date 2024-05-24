Калешин: «Для меня фаворит чемпионской гонки «Зенит», а не «Динамо»

Бывший игрок «Краснодара» Виталий Калешин высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Напомним за один тур до конца сезона турнирную таблицу возглавляет «Динамо», опережающее второй «Зенит» на два очка, в третий «Краснодар» — на три.

Несмотря на преимущество «бело-голубых», фаворитом чемпионской гонки Калешин считает именно «Зенит».

«Не знаю почему, но я всем говорю, что в чемпионской гонке для меня фаворит «Зенит», а не «Динамо». Обусловлено тем, что, по моему мнению, «Краснодар» обыграет «бело-голубых», — цитирует Калешина Metaratings.

Матч между «Краснодаром» и «Динамо» состоится завтра, 25 мая. «Зенит» в этот же день сыграет с «Ростовом». Все встречи заключительного 30-го тура начнутся в 16:30 по московскому времени.