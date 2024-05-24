Мор считает, что Сафонову стоит перейти в «ПСЖ»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что французский клуб видит в Сафонове возможного сменщика для Джанлуиджи Доннаруммы. По мнению Мора , голкиперу стоить принять предложение «ПСЖ».

«Если это правда, то, конечно, надо идти. Во‑первых, ты будешь играть так или иначе. Во‑вторых, будешь тренироваться со звёздами. Нахождение в этой команде — это бонус», — цитирует Мора «Матч ТВ».

В текущем сезоне 25-летний Сафонов провёл за «Краснодар» 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 10 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 18 миллионов евро.