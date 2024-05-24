Семшов назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов назвал лучшего футболиста сезона Премьер-лиги. Его выбор пал на форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина.
«Тюкавин - лучший. Во второй части сезона он забивал практически в каждом матче. К тому же он отдает голевые передачи. Для него сезон складывается очень удачно», - поделился мнением Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».
В текущем сезоне Тюкавин провел 36 поединков в составе «Динамо». На счету 21-летнего нападающего 17 забитых мячей и десять голевых передач. Срок действующего трудового соглашения между Константином и московским клубом рассчитан до середины 2028 года.
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