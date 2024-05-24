Сафонов - о «ПСЖ»: «Устал уже круассаны есть в Париже»

Страж ворот сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов отшутился по поводу новостей о трансфере во французский «ПСЖ».

«Я в Париже? Да. Устал уже есть круассаны», - заявил вратарь в видео, которое опубликовано в социальных сетях его девушки.

Матвей является воспитанником академии краснодарского клуба. В текущем сезоне Сафонов принял участие в 29 поединках, в которых пропустил 27 голов. В десяти встречах он сохранил ворота в неприкосновенности. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость голкипера составляет 18 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 2029 года.