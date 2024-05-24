Уилкшир: «Каждый болельщик «Динамо» мечтает о победе в Краснодаре»

«Очевидно, что каждый болельщик «Динамо» мечтает о победе в Краснодаре! Все зависит от нас самих! Команда в хорошей форме и уверена в себе. «Динамо» мечтает стать чемпионом!» - передает слова Уилкшира «Чемпионат».