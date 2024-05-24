Уилкшир: «Каждый болельщик «Динамо» мечтает о победе в Краснодаре»

Экс-футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир поделился мыслями относительно предстоящего матча между «бело-голубыми» и «Краснодаром» в рамках 30-го тура чемпионата России.
«Очевидно, что каждый болельщик «Динамо» мечтает о победе в Краснодаре! Все зависит от нас самих! Команда в хорошей форме и уверена в себе. «Динамо» мечтает стать чемпионом!» - передает слова Уилкшира «Чемпионат».
Матч «Краснодар» - «Динамо» состоится в субботу, 25 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В случае победы подопечные Марцела Лички гарантированно станут чемпионами России.
Бан пользователя