В ЦСКА назвали сроки восстановления вратаря Торопа

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о сроках восстановления голкипера Владислава Торопа, перенесшего хирургическое вмешательство после травмы головы.
«Оперировал великолепный хирург, все прошло хорошо. По большому счету реабилитация уже началась. Думаю, что в течение 3-3,5 месяцев мы вправе ожидать Владислава на поле», - поведал врач в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что 20-летний голкипер получил тяжелую травму в кубковом поединке с петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 по пенальти). В этом сезоне Тороп провел 11 матчей в рамках Российской премьер-лиги.
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