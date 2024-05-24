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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Битва «денежных мешков»: сможет ли «Зенит» обогнать «Манчестер Сити» по количеству титулов

24 Мая 2024 • 12:00 Комментировать (3)

Четвёртое подряд чемпионство «Манчестер Сити» в чемпионате Англии в определённой степени наводит на аналоги с РПЛ, где на протяжении пяти последних лет царствует клуб из Санкт-Петербурга. Вполне вероятно, что через год «горожане» настигнут главный клуб «Газпрома» по продолжительности чемпионской беспроигрышной серии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о трофеях и достижениях победителя АПЛ сезона-2023/2024 за последние пять лет и анализирует их в сравнении с «Зенитом».

С выдержанным хладнокровием киллера

Если брать только последние пять лет, в которых клуб Хосепа Гвардиолы штамповал трофеи с выдержанным хладнокровием киллера, таковых насчитывается аж двенадцать. В роли жертв – клубы из самой богатой лиги мира и не только. Своё десятое чемпионство «горожане» из промышленного Манчестера «застолбили» только в последнем туре. Лондонский «Арсенал» всего на два очка отстал от законодателей мод в самом исторически ценном первенстве Старого Света.

По четыре чемпионства

Год назад «Манчестер Сити» с трансферной стоимостью своих игроков 1,27 млрд евро впервые взял главный трофей континента – Лигу чемпионов. На этом трофеи континентального и даже мирового уровня с приставкой «впервые» добавились. Так, подопечные Хосепа Гвардиолы в финале последнего клубного Кубка мира FIFA сезона-2023/2024 разгромили бразильский «Флуминенсе» со счётом 4:0. В последние пять лет у себя на родине «горожане» дважды становились обладателями Кубка Английской лиги.

Достижения представителя РПЛ «Зенита» скромнее. Но скромность проявляется только в мировых и европейских достижениях. За последние пять лет питерский клуб добился девяти титулов у себя на родине и ни одного за её пределами. Это в принципе немудрено. Например, по трансферной стоимости российский клуб уступает английскому чемпиону почти в девять раз. Один Холанн (180 млн евро) стоит больше, чем весь «Зенит» (160,3 млн евро).

В следующем году клуб с Туманного Альбиона может в пятый раз стать сильнейшим у себя на родине и догнать по этому показателю «Зенит». В общем зачёте «Манчестер Сити» обошёл «Зенит» на одно чемпионство. У россиян их пока девять (без учёта победы в чемпионате СССР 1984 года), против десяти у англичан. В ближайшую субботу у питерских футболистов есть шанс, только он не только от них зависящий, догнать именитого фаворита, а уже в год своего столетия – 25 мая 2025 года, обогнать англичан.

Достижения «Манчестер Сити», начиная с сезона-2019/2020

Титул
Количество
Сезон
Чемпион Англии 4 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021
Победитель Лиги чемпионов 1 2022/2023
Обладатель Кубка Англии 1 2022/2023
Чемпион клубного чемпионата мира 1 2022/2023
Победитель Суперкубка УЕФА 1 2023/2024
Обладатель Кубка Английской лиги 2 2019/2020, 2020/2021
Победитель Суперкубка Англии 1 2019/2020

Достижения «Зенита», начиная с сезона-2019/2020

Титул
Количество
Сезон
Чемпион России 4 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
Обладатель Кубка России 1 2019/2020
Обладатель Суперкубка России  4 2020, 2021, 2022, 2023

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Манчестер Сити АПЛ РПЛ ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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snk6565
24 Мая 2024 в 13:39
Кому в голову пришла эта космическая мысль...написать подобное???...сравнили ладу весту с роллс-ройсом...
ингерман
24 Мая 2024 в 13:39
ай а про клуп 25 апреля чё ничё не напесали.. упушэние.. кхе-кхе..
LMI
24 Мая 2024 в 12:59
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