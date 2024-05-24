Битва «денежных мешков»: сможет ли «Зенит» обогнать «Манчестер Сити» по количеству титулов

Четвёртое подряд чемпионство «Манчестер Сити» в чемпионате Англии в определённой степени наводит на аналоги с РПЛ, где на протяжении пяти последних лет царствует клуб из Санкт-Петербурга. Вполне вероятно, что через год «горожане» настигнут главный клуб «Газпрома» по продолжительности чемпионской беспроигрышной серии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о трофеях и достижениях победителя АПЛ сезона-2023/2024 за последние пять лет и анализирует их в сравнении с «Зенитом».

С выдержанным хладнокровием киллера

Если брать только последние пять лет, в которых клуб Хосепа Гвардиолы штамповал трофеи с выдержанным хладнокровием киллера, таковых насчитывается аж двенадцать. В роли жертв – клубы из самой богатой лиги мира и не только. Своё десятое чемпионство «горожане» из промышленного Манчестера «застолбили» только в последнем туре. Лондонский «Арсенал» всего на два очка отстал от законодателей мод в самом исторически ценном первенстве Старого Света.

По четыре чемпионства

Год назад «Манчестер Сити» с трансферной стоимостью своих игроков 1,27 млрд евро впервые взял главный трофей континента – Лигу чемпионов. На этом трофеи континентального и даже мирового уровня с приставкой «впервые» добавились. Так, подопечные Хосепа Гвардиолы в финале последнего клубного Кубка мира FIFA сезона-2023/2024 разгромили бразильский «Флуминенсе» со счётом 4:0. В последние пять лет у себя на родине «горожане» дважды становились обладателями Кубка Английской лиги.

Достижения представителя РПЛ «Зенита» скромнее. Но скромность проявляется только в мировых и европейских достижениях. За последние пять лет питерский клуб добился девяти титулов у себя на родине и ни одного за её пределами. Это в принципе немудрено. Например, по трансферной стоимости российский клуб уступает английскому чемпиону почти в девять раз. Один Холанн (180 млн евро) стоит больше, чем весь «Зенит» (160,3 млн евро).

В следующем году клуб с Туманного Альбиона может в пятый раз стать сильнейшим у себя на родине и догнать по этому показателю «Зенит». В общем зачёте «Манчестер Сити» обошёл «Зенит» на одно чемпионство. У россиян их пока девять (без учёта победы в чемпионате СССР 1984 года), против десяти у англичан. В ближайшую субботу у питерских футболистов есть шанс, только он не только от них зависящий, догнать именитого фаворита, а уже в год своего столетия – 25 мая 2025 года, обогнать англичан.

Достижения «Манчестер Сити», начиная с сезона-2019/2020

Титул Количество Сезон Чемпион Англии 4 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021 Победитель Лиги чемпионов 1 2022/2023 Обладатель Кубка Англии 1 2022/2023 Чемпион клубного чемпионата мира 1 2022/2023 Победитель Суперкубка УЕФА 1 2023/2024 Обладатель Кубка Английской лиги 2 2019/2020, 2020/2021 Победитель Суперкубка Англии 1 2019/2020

Достижения «Зенита», начиная с сезона-2019/2020

Титул Количество Сезон Чемпион России 4 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020 Обладатель Кубка России 1 2019/2020 Обладатель Суперкубка России 4 2020, 2021, 2022, 2023

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