Четвёртое подряд чемпионство «Манчестер Сити» в чемпионате Англии в определённой степени наводит на аналоги с РПЛ, где на протяжении пяти последних лет царствует клуб из Санкт-Петербурга. Вполне вероятно, что через год «горожане» настигнут главный клуб «Газпрома» по продолжительности чемпионской беспроигрышной серии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о трофеях и достижениях победителя АПЛ сезона-2023/2024 за последние пять лет и анализирует их в сравнении с «Зенитом».
С выдержанным хладнокровием киллера
Если брать только последние пять лет, в которых клуб Хосепа Гвардиолы штамповал трофеи с выдержанным хладнокровием киллера, таковых насчитывается аж двенадцать. В роли жертв – клубы из самой богатой лиги мира и не только. Своё десятое чемпионство «горожане» из промышленного Манчестера «застолбили» только в последнем туре. Лондонский «Арсенал» всего на два очка отстал от законодателей мод в самом исторически ценном первенстве Старого Света.
По четыре чемпионства
Год назад «Манчестер Сити» с трансферной стоимостью своих игроков 1,27 млрд евро впервые взял главный трофей континента – Лигу чемпионов. На этом трофеи континентального и даже мирового уровня с приставкой «впервые» добавились. Так, подопечные Хосепа Гвардиолы в финале последнего клубного Кубка мира FIFA сезона-2023/2024 разгромили бразильский «Флуминенсе» со счётом 4:0. В последние пять лет у себя на родине «горожане» дважды становились обладателями Кубка Английской лиги.
Достижения представителя РПЛ «Зенита» скромнее. Но скромность проявляется только в мировых и европейских достижениях. За последние пять лет питерский клуб добился девяти титулов у себя на родине и ни одного за её пределами. Это в принципе немудрено. Например, по трансферной стоимости российский клуб уступает английскому чемпиону почти в девять раз. Один Холанн (180 млн евро) стоит больше, чем весь «Зенит» (160,3 млн евро).
В следующем году клуб с Туманного Альбиона может в пятый раз стать сильнейшим у себя на родине и догнать по этому показателю «Зенит». В общем зачёте «Манчестер Сити» обошёл «Зенит» на одно чемпионство. У россиян их пока девять (без учёта победы в чемпионате СССР 1984 года), против десяти у англичан. В ближайшую субботу у питерских футболистов есть шанс, только он не только от них зависящий, догнать именитого фаворита, а уже в год своего столетия – 25 мая 2025 года, обогнать англичан.
Достижения «Манчестер Сити», начиная с сезона-2019/2020
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|Чемпион Англии
|4
|2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021
|Победитель Лиги чемпионов
|1
|2022/2023
|Обладатель Кубка Англии
|1
|2022/2023
|Чемпион клубного чемпионата мира
|1
|2022/2023
|Победитель Суперкубка УЕФА
|1
|2023/2024
|Обладатель Кубка Английской лиги
|2
|2019/2020, 2020/2021
|Победитель Суперкубка Англии
|1
|2019/2020
Достижения «Зенита», начиная с сезона-2019/2020
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|Чемпион России
|4
|2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
|Обладатель Кубка России
|1
|2019/2020
|Обладатель Суперкубка России
|4
|2020, 2021, 2022, 2023
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