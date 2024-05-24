Российские клубы хотят подписать Гуарирапу

Форвард «Сочи» Сауль Гуарирапа пользуется спросом среди российских клубов. Об этом посредством социальных сетей проинформировал инсайдер Нельсон Феррер. Названия потенциальных работодателей пока не разглашаются.

Гуарирапа перешел в сочинский коллектив на правах аренды из «Каракаса». Южане могут выкупить футболиста по завершении нынешнего сезона. В составе сочинского коллектива 21-летний нападающий провел десять матчей, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и одну голевую передачу.

Добавим, что «Сочи» досрочно вылетел из Премьер-лиги в низший дивизион.