Гасилин назвал команду, которая выиграет РПЛ

Экс-игрок петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился мыслями о титульной гонке в Российской премьер-лиге.

«Изменения в тройке произойдут. Чемпионат интригующий. «Краснодар» будет цепляться, «Зенит» должен побеждать «Ростов». Первое место займёт «Зенит», - поделился мнением Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Перед заключительным туром чемпионата России московское «Динамо» с 56 набранными баллами лидирует в турнирной таблице. Петербургский «Зенит» отстает на два очка и идет вторым. Тройку лидеров замыкает «Краснодар», набравший 53 балла. Матчи 30-го тура пройдут 25 мая.