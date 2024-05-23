Пономарёв: «Тикнизян станет находкой для любого европейского клуба»

Владимир Пономарёв, ветеран московского ЦСКА отреагировал на последние новости, связанные с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном. Сообщалось, что им интересуются не только «Вердер» и «Болонья», но и «Сельта» и «Марсель».

«Тикнизян хорош в защите. Грамотный футболист. Он хорошо отбирает мяч внизу, умеет бороться внизу. Он станет находкой для любой из европейских команд», - говорит Пономарёв для телеканала «Матч ТВ».

Контракт футболиста сборной Армении рассчитан с «Локо» ещё на два года. Сообщалось, что столичный клуб не продаст своего игрока за сумму менее чем в 10 млн евро.