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Пономарёв: «Тикнизян станет находкой для любого европейского клуба»

23 Мая 2024 • 23:48 Комментировать

Владимир Пономарёв, ветеран московского ЦСКА отреагировал на последние новости, связанные с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном. Сообщалось, что им интересуются не только «Вердер» и «Болонья», но и «Сельта» и «Марсель».

«Тикнизян хорош в защите. Грамотный футболист. Он хорошо отбирает мяч внизу, умеет бороться внизу. Он станет находкой для любой из европейских команд», - говорит Пономарёв для телеканала «Матч ТВ».

Контракт футболиста сборной Армении рассчитан с «Локо» ещё на два года. Сообщалось, что столичный клуб не продаст своего игрока за сумму менее чем в 10 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наир Тикнизян Владимир Пономарёв ещё теги
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