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Давила назвал главные плюсы Файзуллаева

23 Мая 2024 • 22:47 Комментировать

Форвард московского ЦСКА Виктор Давила лестно высказался о своём одноклубнике – молодом узбекистанском полузащитнике Аббосбеке Файзуллаеве, назвав его плюсы.

«Прекрасное обращение с мячом, подвижность. Не могу не отметить и его важность в атаке. Плюс он снабжает партнёров отличными голевыми передачами», - делится Давила для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Файзуллаев прибыл в ЦСКА в летнее трансферное окно 2023 года. Ему удалось во всех турнирах оформить за «армейцев» пять голов и сделать 13 голевых передач.

Ранее сам Аббосбек рассказал о том, чего ему больше всего не хватает в городе, где он сейчас живёт.

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Евро-Футбол.Ру,
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