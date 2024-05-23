Давила назвал главные плюсы Файзуллаева

Форвард московского ЦСКА Виктор Давила лестно высказался о своём одноклубнике – молодом узбекистанском полузащитнике Аббосбеке Файзуллаеве, назвав его плюсы.

«Прекрасное обращение с мячом, подвижность. Не могу не отметить и его важность в атаке. Плюс он снабжает партнёров отличными голевыми передачами», - делится Давила для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Файзуллаев прибыл в ЦСКА в летнее трансферное окно 2023 года. Ему удалось во всех турнирах оформить за «армейцев» пять голов и сделать 13 голевых передач.

Ранее сам Аббосбек рассказал о том, чего ему больше всего не хватает в городе, где он сейчас живёт.