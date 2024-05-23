Афанасьев – о Сафонове: «В «ПСЖ» зовут один раз в жизни»

Бывший российский футболист Андрей Афанасьев отреагировал на последние слухи, связанные с основным голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым. По последним инсайдам, Матвеем интересуется сам «ПСЖ», в Париже его хотят видеть вторым вратарём команды.

«В такие команды зовут один раз в жизни. Если, конечно, это не просто слух», - говорит Афанасьев для «РБ Спорт».

Как добавил эксперт, легко россиянину в топ-клубе Европы точно не будет. Однако если Матвей готов к ежедневной борьбе, то у него может получиться и отвоевать место в основе у Джанлуиджи Доннаруммы.

«Важно понимать: игровое время в «ПСЖ» он может получить не сразу. Надо всё взвесить и осмыслить», - заключил Афанасьев.