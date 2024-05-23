Булыкин не сомневается в чемпионстве «Динамо»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался в преддверии матча между «Краснодаром» и «Динамо».

Эксперт считает, что «быки» будут агрессивно действовать на своем поле, поэтому «бело-голубым» придется непросто на старте поединке.

«Учитывая, что «Динамо» играет с желанием, самоотдачей и фартом, думаю, команда сможет переломить ход матча и даже выиграть его. Или сыграть вничью», — приводит слова Булыкина Metaratings.

Напомним, для оформления чемпионского титула Российской премьер-лиги «Динамо» достаточно не проиграть «Краснодару» в заключительном матче сезона.

Встреча между командами пройдет 25 мая на домашнем стадионе кубанского клуба. Старт поединка запланирован на 16:30 по московскому времени.