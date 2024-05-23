Силкин ответил, считает ли Смолова легендой «Динамо»

Известный тренер Сергей Силкин высказался о вкладе форварда «Динамо» Фёдора Смолова в российский футбол.

«Для российского футбола — это значимый игрок. Но для «Динамо» — это не легендарный футболист», — заявил Силкин Legalbet.

Второй приход Смолова в «Динамо» состоялся в январе 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и записал в свой актив пять ассистов.

Трудовой договор 34-летнего нападающего с «Динамо» рассчитан до конца июня. Пока неизвестно, будет ли продлен контракт игрока. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Смолова в 2,5 миллиона евро.