Наумов назвал условие, при котором «Локомотив» должен отпустить Тикнизяна

Николай Наумов, экс-президент столичного «Локомотива» высказался по поводу Наира Тикнизяна. Защитником интересовались за полгода минимум пять клубов, большинство из них – зарубежные. В списке упоминались «Марсель», а также «Сельта» из Виго.

«Если предложение «Марселя» или «Сельты» устроит «Локомотив», то Тикнизяна надо отпускать. Это будет потеря, но она восполнима. Если он сам хочет в Европу, то его надо продавать и не надо вставлять палки в колеса», - говорит Наумов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что контракт Наира с «Локомотивом» действует до конца сезона-2025/26.