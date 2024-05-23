Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов назвал условие, при котором «Локомотив» должен отпустить Тикнизяна

23 Мая 2024 • 21:34 Комментировать

Николай Наумов, экс-президент столичного «Локомотива» высказался по поводу Наира Тикнизяна. Защитником интересовались за полгода минимум пять клубов, большинство из них – зарубежные. В списке упоминались «Марсель», а также «Сельта» из Виго.

«Если предложение «Марселя» или «Сельты» устроит «Локомотив», то Тикнизяна надо отпускать. Это будет потеря, но она восполнима. Если он сам хочет в Европу, то его надо продавать и не надо вставлять палки в колеса», - говорит Наумов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что контракт Наира с «Локомотивом» действует до конца сезона-2025/26.

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов Наир Тикнизян ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета Роналду отреагировал на решение Крооса завершить карьеру Нападающий «Ливерпуля» Салах намекнул, где будет играть в новом сезоне Модрич отреагировал на решение Крооса уйти из футбола Пента-трик Месси и Роналду: кому легенды забивали по пять мячей за матч «Реал» может продать звёздного нападающего в английский гранд Хаби Алонсо – об уходе Крооса: «Правильное решение» Де Брёйне и Уокер приняли решения по будущему Хаби Алонсо прокомментировал поражение «Байера» в финале Лиги Европы «Бавария» начала переговоры с новым тренером - известно имя
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина «Зенит» может оставить «Динамо» у разбитого корыта – все интриги последнего тура РПЛ
Спортивные новости
Канада пробилась в полуфинал чемпионата мира, одолев Словакию Швейцария переиграла Германию и вышла в полуфинал чемпионата мира Рыбин: Я бы давным-давно перешел на схему НХЛ и играл до конца мая Бывший главный тренер сборной России назвал финалистов чемпионата мира Бывший казахстанский хоккеист: После распада СССР с хоккеем стало совсем плохо Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Мая
21:35 · Россия. Премьер-лига
Силкин ответил, считает ли Смолова легендой «Динамо»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Наумов назвал условие, при котором «Локомотив» должен отпустить Тикнизяна
20:54 · Россия. Премьер-лига
Сенников рассказал, какой европейский клуб может усилить Тикнизян
20:44 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: В «ПСЖ» играет Доннарумма, а это очень жёсткая конкуренция для Сафонова
20:29 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Локомотиву» реально продать Тикнизяна за 10 миллионов евро
20:12 · Россия. Премьер-лига
Марков: «Хочется, чтобы «Динамо» выиграло чемпионат»
20:01 · Россия. Премьер-лига
Федотов – о Набабкине: «Такая преданность команде – это всегда ценно»
19:55 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Я только приветствую трансфер Сафонова в «ПСЖ» 1
19:45 · Россия. Премьер-лига
Пикущак считает, что Сафонов может заиграть в «ПСЖ»
19:35 · Россия. Премьер-лига
Кирилл Новиков: Если у Тюкавина есть интересное предложение, то нужно уезжать
19:27 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев: «Ещё не разговаривал с ЦСКА по поводу Олимпиады»
19:25 · Россия. Премьер-лига
Кирилл Новиков рассказал, какие позиции нужно усилить «Динамо»
19:18 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» не готов продать Тикнизяна менее чем за 10 млн евро слухи
19:14 · Россия. Премьер-лига
Педро: Я бы расплакался при встрече с Неймаром
19:11 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев рассказал, почему стал меньше забивать
Все новости
Рекомендуем