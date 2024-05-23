«Спартак» никогда не интересовался Сафоновым

Московский «Спартак» не проявлял интерес к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», руководство «красно-белых» не предлагало кубанскому клубу 15 миллионов евро за 25-летнего Сафонова. По нашей информации, «Спартак» никогда не рассматривал футболиста в качестве потенциального усиления.

Ранее сообщалось, что минувшей зимой «Спартак» хотел выкупить голкипера у «Краснодара», но «быки» ответили отказом.

Согласно последней информации СМИ, Матвей Сафонов близок к переходу в «ПСЖ». Сумма сделки может составить 20 миллионов евро.