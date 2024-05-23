Полузащитник Кристофер Мартинс может покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», интерес к 27-летнему футболисту проявляют клубы из Италии и Франции. О каких именно клубах идёт речь, наш источник не уточнил. При этом известно, что «Спартак» будет готов рассмотреть предложения по Мартинсу от 5 миллионов евро.

Всего за «Спартак» Мартинс провёл 73 официальных матча, в которых забил девять голов и отдал одиннадцать результативных передач на партнёров.

«Спартак» перед последним туром занимает в турнирной таблице Премьер-лиги пятое место. В субботу «красно-белые» сыграют против «Оренбурга» на выезде.