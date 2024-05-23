Сафонов станет суперзвездой в «ПСЖ», а «Краснодар» ничего не потеряет

Матвей Сафонов может перейти в «ПСЖ», и эта сделка всем сторонам должна принести выгоду. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему так.

Сафонов в погоне за Лигой чемпионов…

О том, что Матвей Сафонов может покинуть «Краснодар», говорили давно. Однако все разговоры про большой клуб выглядели преждевременными. Не верилось, что реальный топ-клуб сделает ставку на вратаря из России. После февраля 2022 года нашим соотечественникам закрылась Англия, не зовут и в Германию. В Италии клубы довольно экономны. Что касается испанских грандов, то сложно было представить предложение от «Реала» или «Барселоны», для этого Сафонову не хватает флёра звезды.

Казалось, что вратарь «Краснодара» может рассчитывать лишь на приглашение из середняка, однако тут появился «ПСЖ». Парижанам после ухода Кейлора Наваса срочно понадобился второй сильный вратарь. При этом французы спокойно смотрят на россиян. С деньгами у парижан всё очень хорошо, так что ценник, установленный «Краснодаром», не смущает. Да и Сафонов при оценке «цена/качество» выглядит для «ПСЖ» довольно неплохим вариантом.

… и статусом суперзвезды

Сафонов идёт в «ПСЖ» в роли второго номера, чему многие удивляются. Однако всё не так однозначно. В этом сезоне Навас и Тенас – дублёры Джанлуиджи Доннаруммы – играли и в Кубке, и в чемпионате страны. Так что Сафонов точно свои игровые минуты получать будет. Поначалу немного, но всё же россиянин точно не будет плотно сидеть на лавке.

Во-вторых, Доннарумма не так хорош, объективно говоря. В последние сезоны итальянец регулярно допускает ляпы. В этой ситуации Сафонову надо просто дождаться своего часа и воспользоваться им. Пожалуй, из всех топ-клубов именно в «ПСЖ» сейчас наилучшие шансы для конкуренции. Просто россиянину не будет, но его положение вовсе не будет безысходным. При этом в любом случае из «ПСЖ» вероятность перехода в серьёзную команду намного выше, чем из «Краснодара». Всё же в Париж кого попало не зовут, это определённый знак качества.

«Краснодар» не пострадает

Самое интересное в этой ситуации, что «Краснодар» может отпустить Сафонова довольно легко. У «быков» в запасе есть Станислав Агкацев, кроме того, по данным медиа, есть приоритетное право выкупа Евгения Латышонка, который провёл отличный сезон в «Балтике». Конечно, Сафонов сильнее обоих. Однако для внутреннего пользования оба выглядят достойной заменой, а еврокубков всё равно нет.

При этом 20 миллионов евро, о которых сообщают медиа, на дороге не валяются. Можно вспомнить, что весной 2022 года ходили слухи, что у «Краснодара» могут быть серьёзные финансовые проблемы. Судя по последовавшим событиям, те разговоры были преувеличены. И всё же вряд ли в клубе готовы отказываться от столь серьёзной подпитки.

Хорошая новость для российского футбола

Российские игроки начинают прорываться в большие чемпионаты. Прошлым летом Захарян уехал в Испанию, а во Францию перебрался Кузяев. Сейчас уедет Сафонов, подобный шаг хочет сделать и Тюкавин. После успешного сезона в «Монако» интересно понаблюдать за следующими шагами Головина. При этом свежеиспечённый победитель Лиги Европы «Аталанта» имеет планы на Миранчука.

Чем больше россиян будет появляться в России, тем больше будут следить за воспитанниками нашего футбола. При этом чем ярче отечественные игроки будут себя показывать, тем громче и увереннее можно будет требовать возвращения нашей сборной на международную арену. В конце концов, одно дело, когда речь идёт о национальной команде, игроков которых мало кто знает, другое дело – если речь будет вестись о представителях больших клубов.

Известно условие трансфера Сафонова в «ПСЖ»

Роман Андреев