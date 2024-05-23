Сенников рассказал, какой европейский клуб может усилить Тикнизян

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что «железнодорожникам» нужно отпустить Наира Тикнизяна.

Ранее сообщалось, что столичный клуб может расстаться с защитником, если за него предложат десять миллионов евро.

«Если продать его за 10 миллионов — это очень хорошая сделка для «Локомотива», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Тикнизян способен усилить любой европейский клуб среднего уровня.

В этом сезоне 25-летний футболист принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил девять мячей и оформил шесть голевых передач.

После 29 туров «Локомотив» занимает четвертое место в РПЛ, набрав 50 очков.